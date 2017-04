"VS moeten in klimaatakkoord Parijs blijven, maar voorwaarden heronderhandelen"

Door: redactie

26/04/17 - 03u50 Bron: Belga

De Amerikaanse Energieminister Rick Perry wil opnieuw onderhandelen over het klimaatakkoord van Parijs. © afp.

De Verenigde Staten moeten in het klimaatakkoord van Parijs blijven, maar de voorwaarden ervan wel heronderhandelen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Energie Rick Perry verklaard.