Twee derde Great Barrier Reef beschadigd door koraalverbleking

10/04/17 - 11u37 Bron: BBC & The Guardian

Het Great Barrier Reef in Australië © Ed Roberts/ARC.

Twee derde van het koraal in het Great Barrier Reef is beschadigd door verbleking. Dat blijkt uit onderzoek door het Australian Research Center (ARC). Nog nooit eerder werd koraalverbleking op zo'n grote schaal vastgesteld.

Wetenschappers trekken aan de alarmbel. Al zo'n 1.500 km van het Australische rif is aangetast door koraalverbleking. Het koraal raakt zijn kleur kwijt door het verlies van algen. Dat komt dan weer doordat de koralen stress ondervinden door onder andere de stijgende temperatuur van het zeewater.



Koraalverbleking is geen nieuw fenomeen, maar het is wel voor het eerst dat de schade zo groot is. "Sinds 1998 is het fenomeen zo'n vier keer voorgekomen", zegt professor Terry Hughes van de James Cook University. "De herstelperiode voor de koralen varieert, maar nu is de periode tussen twee momenten van koraalverbleking nog nooit zo kort geweest." Sommige delen van het koraalrif waren nog herstellende van de schade van vorig jaar. Professor Hughes vreest dan ook dat de koralen voor altijd beschadigd zijn.