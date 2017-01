Californië houdt vast aan ambitieuze klimaatdoelen, ondanks Trump

Door: redactie

Technici plaatsen zonnepanelen op dak in het Californische Glendale. © ap.

De Amerikaanse staat Californië heeft deze week zijn ambitieuze klimaatdoelen gepubliceerd. Californië deed dit vlak nadat de pas aangetreden president Donald Trump de klimaatmaatpagina's van de website van het Witte Huis had laten verwijderen.

Californië, dat ongeveer 39 miljoen inwoners telt, wil de CO2-uitstoot tegen 2030 terugdringen met 40 procent ten opzichte van het niveau in 1990, het meest ambitieuze doel in Noord-Amerika. De officiële publicatie volgt op een besluit in september vorig jaar.



Om de uitstootvermindering te bereiken, wil de staat blijven investeren in duurzame energie en de Californische economie in de richting sturen van 80 procent minder emissie in 2050. Dat is volgens de Californische overheid consistent met de wetenschappelijke consensus over de schaal waarop de uitstoot teruggedrongen moet worden om catastrofale klimaatverandering te voorkomen.



Schone auto's

"Dit plan helpt ons zowel de klimaatdoelen als de doelen op het gebied van schone lucht te verwezenlijken in de komende decennia. Het leidt tot miljarden dollars aan investeringen om de uitstoot, smog en vervuiling terug te dringen. Het zal ook bijdragen aan creatieve innovatie en nieuwe banen in groeiende schone technologiesector", zegt Mary Nichols, voorzitter van de California Air Resource Board in een verklaring.



Californië heeft in de afgelopen jaren al ingezet op uitstootbeperking via de introductie van schonere technologie. De staat wil meer uitstootvrije auto's op de weg brengen, de emissiestandaarden aanscherpen en de uitstoot van de raffinagesector met 20 procent terugdringen. Op dit moment telt Californië al bijna de helft van alle elektrische auto's in de VS.



Schaliegas

De klimaatdoelen in Californië staan in sterk contrast met de koers die de federale overheid onder de nieuwe president Donald Trump lijkt te willen inzetten. Direct na de inauguratie van de nieuwe president, afgelopen vrijdag, werden de klimaatpagina's op de website van het Witte Huis verwijderd. Daarvoor in de plaats kwam het America First Energy Plan. Dat richt zich onder meer op de exploitatie van schaliegas en -olie en een schonere kolenindustrie.



Trump stelt tegelijkertijd het milieu te willen beschermen, maar noemt het Climate Action Plan dat zijn voorganger Barack Obama introduceerde "schadelijk en onnodig." Dat plan was onder meer gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot door gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van ontbossing en het verlagen van subsidies die gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren.