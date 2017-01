2016 verpulvert derde jaar op rij record als warmste jaar ooit gemeten

Door: redactie

Het is al bijna geen verrassing meer, maar voor het derde jaar op rij gaat nu ook 2016 het jaar de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit sinds het begin van de metingen in 1880. Dat meldt het Amerikaanse Oceanografisch en Atmosferisch Agentschap NOAA.

De temperatuur op aarde en in zee lag 0,94 graden Celsius hoger dan het gemiddelde van de twintigste eeuw (13,9°C). Het vorige record van 2015 wordt geklopt met 0,04°C.



Acht opeenvolgende maanden in 2016, van januari tot en met augustus, sneuvelden de records. Dat kwam deels door de terugkeer van het natuurverschijnsel El Nino, dat zorgt voor een opwarming van het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan, maar zelfs als de opwarming door El Nino niet in rekening wordt gebracht, blijft 2016 het warmste jaar in de moderne geschiedenis, aldus professor Piers Forster van de universiteit van het Britse Leeds.



Sinds het begin van de 21ste eeuw is het warmterecord op aarde nu al vijf keer voor de bijl gegaan: in 2005, 2010, 2014, 2015 en 2016.



Noordpool

Een en ander zorgt ervoor dat ook het smelten van het pakijs op de Noordpool zich heeft doorgezet. Gemiddeld dreef er vorig jaar zo'n 10,1 miljoen vierkante kilometer op de oceaan. Dat is de kleinste gemeten oppervlakte sinds het begin van de waarnemingen met satelliet in 1979.



De Noordpool kende in 2016 de twaalf warmste maanden sinds het begin van de metingen in de regio in 1900. Niet alleen het pakijs smelt er zonder voorgaande, ook de vorming van nieuw ijs in de herfst loopt vertraging op.



CO2-gehalte overschrijdt grens

Volgens secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO, de World Meteorological Organization (WMO) van de Verenigde Naties, laten metingen nieuwe recordhoogten zien voor CO2 en methaan in de atmosfeer, die beide mede de klimaatverandering veroorzaken. Het gehalte CO2 is inmiddels boven de symbolische maar belangrijke grens van 400 parts per million (ppm) gestegen.