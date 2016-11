Boliviaanse Uru Urumeer is geen meer meer

bewerkt door: redactie

26/11/16 - 16u05 Bron: Belga

Deze foto's uit 2013 en 2016 tonen het Poopomeer, een ander Boliviaans meer dat opdroogde. © epa.

De aanhoudende droogte, de opwarming van de aarde en het afleiden van water voor de mijnbouw hebben opnieuw een meer doen verdwijnen op de Boliviaanse hoogvlakte. Nog geen jaar nadat het Poopoomeer verdween, is volgens lokale media ook het Uru Urumeer opgedroogd.

Het meer met een oppervlakte van 135 vierkante kilometer nabij de stad Oruro is gekrompen tot een plas water van enkele vierkante meter, aldus de krant El Deber. De verdwijning van het meer volgt negen maanden na het heengaan van het 50 kilometer zuidelijkere Poopoomeer. Dat was met 2.300 vierkante kilometer eens het tweede meer van het land, na het Titicacameer.



Bolivia heeft af te rekenen met de zwaarste droogte sinds 1980. President Evo Morales kondigde daarom maandag de noodtoestand af. In de hoofdstad La Paz hebben 400.000 inwoners al twee weken geen stromend water meer en de drie waterreservoirs van de stad zijn maar tot een derde van het normale peil gevuld.



Volgens persagentschap ABI kondigde de overheid aan dat ze volgende week met tankwagens 3 miljoen liter water zal verdelen in La Paz. Bij herhaling is er protest uitgebroken tegen de regering omwille van het watertekort.