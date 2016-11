Hittegolf op de Noordpool: "Dit kan catastrofe worden"

Door: redactie

Op de Noorse archipel Spitsbergen wordt de klimaatsverandering steeds meer merkbaar. "2016 wordt daar het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1889", zei klimaatvorser Ketil Isaksen van het Noorse meteorologische instituut vrijdag. Het is er bijna 7 graden warmer dan normaal. De eilanden liggen ver ten noorden van Noorwegen. Ook op de Noordpool is het de afgelopen vier weken gemiddeld 9 tot 12 graden warmer dan normaal geweest, zei Martin Stendel, een expert van het Deense meteorologische instituut.

"We hebben op de Noordpool nog nooit zo hoge temperaturen gemeten", zei Stendel. De afgelopen weken is nul graden geregistreerd, wat zelfs 20 graden warmer is dan normaal midden november.



De hoge luchttemperaturen zijn onder andere ontstaan door het weerfenomeen El Niño, dat warme oceaanlucht naar het noorden heeft gedreven. Daarnaast draagt de uitstoot van broeikasgassen bij tot hittegolven. Problematisch is dat de warmte het ijs doet smelten, wat dan weer leidt tot de opwarming van de lucht via het water. IJs weerkaatst immers meer stralen dan water.



"Dat is een vicieuze cirkel", aldus beide wetenschappers. In de afgelopen jaren was een steeds groter zeeoppervlak ijsvrij.



Bovendien tonen recente onderzoeken dat de stijgende temperaturen ook een invloed hebben op de permafrostbodem, die het hele jaar door bevroren is. Tot op een diepte van 80 meter zijn opwarmingen gemeten, aldus de Noorse vorser Isaksen. Zet die evolutie zich door, zal dat gevolgen hebben voor de infrastructuur en de bebouwing.



Longyearbyen, de grootste nederzetting op Spitsbergen, is op permafrost gebouwd en wordt steeds vaker bedreigd door lawines en aardverschuivingen. "De gebieden in het noorden worden als indicator beschouwd voor de klimaatverandering", aldus Isaksen. Hoe verder men naar het noorden gaat, hoe duidelijker de veranderingen zijn. "Voor de bewoners van Longyearbyen komt het dichter en dichter. Dat kan catastrofaal eindigen, als we niets ondernemen."