Wereldwijd akkoord over broeikasgassen in koelkasten en airco's

Door: redactie

15/10/16 - 14u45 Bron: New York Times

In Rwanda hebben bijna 200 landen een akkoord bereikt over het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (hfk's). Dat zijn broeikasgassen die worden gebruikt in koelkasten en airco's. Het akkoord wordt gezien als de eerste grote doorbraak na de klimaatconferentie in Parijs van eind vorig jaar.

De bijeenkomst in Kigala, de hoofdstad van Rwanda, stond lang niet zo in de spotlights als de onderhandelingen in Parijs, maar de uitkomst van de besprekingen mag niet onderschat worden. Wellicht heeft deze namelijk een grotere impact op de klimaatsopwarming, dan de uitkomsten in Parijs. Als het akkoord wordt nageleefd, zou de opwarming van het klimaat deze eeuw misschien wel met een halve graad kunnen worden beperkt.



President Obama noemde de deal "een ambitieuze en verreikende oplossing voor een dreigende crisis". Ook zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry onderstreepte het belang van het akkoord: "Het is waarschijnlijk de enige stap die we op dit moment kunnen zetten om de klimaatopwarming aan banden te leggen." Lees ook Wetenschappers ontdekken proces dat CO2 in atmosfeer kan verminderen

