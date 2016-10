Gevolg van klimaatopwarming: kwallen overspoelen Nieuw-Zeeland

Door: redactie

De kust van Nieuw-Zeeland wordt overspoeld door enorme massa's leeuwenkwallen en desmonema's. Over een afstand van honderden kilometers landen beide kwalsoorten op de kustlijn van het Zuidereiland en het Noordereiland.

Wetenschappers wijten het fenomeen aan de stijging van de temperatuur van het zeewater. Bovendien vinden kwallen meer dan voldoende voedsel in de oceaan en zijn de condities om zich voort te planten volgens zeebiologen uitstekend. Er worden nog regelmatig nieuwe soorten kwallen ontdekt.



De leeuwenkwal is de grootste soort ter wereld. Hij kan een doorsnede van 2,5 meter hebben bij een lengte van wel 35 meter. Behalve in de Stille Oceaan wordt hij aangetroffen in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.