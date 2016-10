Deelstaten bereiken akkoord over uitstoot broeikasgassen

bewerkt door: redactie

Global Warming De deelstaten hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen tot 2020. Daardoor kan 450 miljoen euro uit de verkoop van emissierechten worden vrijgemaakt voor het klimaatbeleid.

De federale en regionale ministers van Energie hadden eigenlijk in december vorig jaar al al een akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen. De federale overheid engageerde zich ertoe 7.000 kton bijkomende reducties van broeikasgassen te realiseren. De drie gewesten zullen in de periode 2013-2020 hun uitstoot lineair beperken. Dat moet tegen 2020 leiden tot een daling met 15,7 procent in het Vlaams gewest, 14,7 procent in het Waals gewest en 8,8 procent in het Brussels gewest.



Dat akkoord werd echter nog steeds niet omgezet in wetten. Er bleef immers discussie over de solidariteit tussen de gewesten, vooral tussen het Vlaamse en het Waalse. Wallonië heeft immers meer ruimte om installaties voor hernieuwbare energie bij te bouwen, en daar moet een Vlaams bedrag tegenover staan.

Tarieven - Vlaams gewest: - 15,7 procent

- Waals gewest: - 14,7 procent

- Brussels gewest: - 8,8 procent Die tarieven worden gebaseerd op de gemiddelde prijs voor windenergie op land in Vlaanderen en Wallonië. Voor de eerste schijf van 750 GWh die aangekocht wordt, is er een vermindering van 25%. Voor de schijf van 751 tot 1.500 GWh is dat -20%. Voor de schijf van 1.501 tot 3.000 GWh -15% en voor de schijf van 3.001 tot 3.500 GWh -10%. Voor de schijf vanaf 3.501 GWh is er tot slot een vermindering van -5%.



Vlaams Energieminister Bart Tommelein is tevreden. "Een goede samenwerking tussen de regio's loont", zegt hij. "Ik ben blij met het akkoord over de solidariteit, al blijft ons eerste doel uiteraard om met Vlaanderen zelf de doelstellingen te behalen."



Ook federaal Milieuminister Marie Christine Marghem is tevreden dat de regio's opnieuw op één lijn zitten wat de klimaatuitdaging betreft.