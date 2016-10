Eindelijk klimaatakkoord voor de burgerluchtvaart

Door: redactie

De burgerluchtvaart heeft voor het eerst een internationale overeenkomst gesloten om de uitstoot van CO 2 tegen te gaan. Over het akkoord is zes jaar onderhandeld en ondanks bezwaren van India en Rusland werd het vandaag door de VN-instantie voor de burgerluchtvaart (ICAO) in Montreal goedgekeurd.