Klimaatakkoord vanaf 6 november van kracht

Het klimaatverdrag van Parijs treedt op zondag 6 november in werking. Vrijdag zullen de Europese Unie en de zeven lidstaten die het verdrag al ratificeerden - België is daar níét bij - hun beslissing bij VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon neerleggen, waarna het akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius dertig dagen later definitief juridisch bindend wordt.