Wereldvermaard klimatoloog: planeet heeft warmste punt in 115.000 jaar bereikt

4/10/16 - 12u14 Bron: Phys.org

Onze aarde heeft haar hoogste temperatuur in 115.000 jaar bereikt. De verdere opwarming tegenhouden, vereist een schijnbaar onmogelijke technologische vooruitgang, die de volgende generaties honderden biljoenen dollars zal kosten. Een nieuw rapport van wereldvermaard klimaatwetenschapper James Hansen liegt er niet om: de toekomst ziet er bijzonder grimmig uit.

Klimaatwetenschapper James Hansen © Wikimedia Commons/Bill Ebbesen. James Hansen was in een vorig leven klimatoloog bij NASA. Hij werd bekend toen hij in de jaren 80 de aandacht vestigde op de klimaatverandering. Vandaag leidt hij het klimaatwetenschapsprogramma van het Earth Institute aan de universiteit van Columbia.



Zijn nieuwe paper, die hij samen met elf andere experts indiende en die in het vakblad Earth Systems Dynamics Discussion verscheen, is opmerkelijk genoeg nog niet peer-reviewed. Geen tijd, meent Hansen. "De tijd om het klimaat te redden, raakt op."

Klimaatakkoord Parijs Het rapport waarschuwt dat de gemiddelde globale temperatuur al 1,3 graden Celsius hoger ligt dan in pre-industriële tijden (1880-1920). Dat komt gevaarlijk dicht in de buurt van de 2 graden die wereldleiders vorig jaar als maximum vastlegden op de klimaattop in Parijs.



De voorbije 45 jaar warmde de wereld op met een gemiddeld tempo van 0,18 graden per decennium. De huidige temperaturen werden voor het laatst gezien in het Eemien, klinkt het, een tijdperk (130.000 tot 115.000 jaar geleden) waarin er veel minder ijs was en het zeeniveau 6 tot 9 meter hoger was dan vandaag.



En wat misschien nog wel erger is, aldus Hansen, is de misvatting dat we het klimaatprobleem aanpakken. Dat waanidee berust op het klimaatakkoord van Parijs, waar "overheden zichzelf op de schouder klopten, maar als je naar de wetenschap kijkt, deugt het niet". In de afwezigheid van strenge uitstootbeperkingen worden toekomstige generaties opgezadeld met de vraag hoe ze al die CO2 uit de atmosfeer kunnen trekken om de doelstelling te halen, klinkt het in het rapport. Dat vereist riskante, onbewezen technologieën met een prijskaartje van een duizelingwekkende 104 tot 570 biljoen dollar.