Klimaatopwarming dreigt geheime Amerikaanse basis in Groenland bloot te leggen

Door: redactie

28/09/16 - 19u31 Bron: Belga

Het smeltende ijs in Groenland dreigt een geheime Amerikaanse basis bloot te leggen. © epa.

Global Warming In Groenland dreigt de opwarming van de aarde een geheime Amerikaanse basis bloot te leggen. Camp Century werd in 1959, tijdens de Koude Oorlog, gebouwd en was bedoeld als lanceerbasis voor nucleaire raketten om doelwitten in de toenmalige Sovjetunie mee te bestoken, mocht er een nucleaire oorlog gekomen zijn.

Het project werd in 1967 afgeblazen, en de plannen, inclusief het nucleair afval, leken voor de eeuwigheid in het ijs begraven. Daar lijkt de klimaatverandering nu anders over te beslissen. Lees ook Deze geheime stad zat jarenlang onder het ijs in Groenland. En nu zou ze een bedreiging kunnen worden

Iceworm De graafwerken voor het kamp begonnen in 1959, op 200 kilometer ten oosten van de Amerikaanse luchtmachtbasis van Thule. Officieel ging het om het inrichten van onderzoekslaboratoria over de Noordpool, met in de tunnels onder het ijs onder meer ook een ziekenhuis, een filmzaal en een kerk. Alles zou van energie worden voorzien door een kleine nucleaire reactor.



Drie jaar later zag, volgens een studie onder leiding van glacioloog William Colgan, het project Iceworm het levenslicht: op dezelfde plek moest er een netwerk van galerijen komen om er 600 ballistische raketten in op te bergen.



De ingenieurs kwamen tijdens de werken echter tot het besef dat het bewegende ijs de tunnels dreigde te doen instorten. Het project verdween "in de ijskast". De nucleaire reactor werd verwijderd, het nucleaire afval bleef achter.