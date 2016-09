Amerikaans ministerie toont HLN in video om klimaatakkoord te vieren

Door: redactie

4/09/16

Zowel China als de VS hebben zaterdag het klimaatakkoord van Parijs bekrachtigd. Daarmee scharen twee van de grootste vervuilers zich achter het akkoord dat vorig jaar in december werd bereikt. Nieuws waar ook Greenpeace heel blij mee is.



Het Amerikaanse ministerie van Energie maakte voor dit historisch akkoord een filmpje, met daarin nieuwsberichten van nieuwssites van over de hele wereld die het akkoord vorig jaar al prominent gaven. Ook HLN komt in beeld, als enige Belgische site. We zijn dan ook vereerd dat we deel mogen uitmaken van deze historische gebeurtenis.