Alle G20-leiders ondertekenen klimaatakkoord van Parijs

4/09/16

G20 Alle leden van de twintig grootste economieën ter wereld, de G20, zouden zich achter de eerste wereldwijde actie scharen om de opwarming van de planeet tegen te gaan, zo blijkt uit een ontwerp van slotcommuniqué op de top van de G20 dat het Duitse persbureau DPA vandaag heeft kunnen inkijken.

"Wij verbinden ons ertoe om onze respectievelijke binnenlandse procedures af te ronden om ons bij het Akkoord van Parijs te scharen van zodra onze nationale procedures dit toelaten", staat in de tekst.



Gisteren hebben gastland China en de VS in de marge van de top van de G20 in Hangzhou aangekondigd de akkoorden van Parijs ook te ratificeren, zodat reeds 26 landen dit hebben gedaan.



Het verdrag treedt in werking dertig dagen nadat 55 landen die goed zijn voor tenminste 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen het hebben geratificeerd.