Na China ratificeert ook VS het klimaatakkoord van Parijs

Door: redactie

3/09/16 - 12u26 Bron: Belga

Barack Obama is vandaag in het Chinese Hangzhou aangekomen om daar de top van de G20 bij te wonen. © ap.

De Amerikaanse president heeft op bezoek in China bevestigd dat ook de VS het klimaatakkoord van Parijs ratificeren. Dat meldt CNN. Eerder op de dag liet Peking hetzelfde van zijn kant weten.

'Dit is geen strijd die een land alleen kan voeren, hoe machtig het ook is' Amerikaans president Barack Obama

Obama en de Chinese president Xi Xiping hebben in het Chinese Hangzhou samen aan secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Staten de instrumenten ter ratificatie van dit verdrag overhandigd. De akkoorden viseren de klimaatswijziging tegen te gaan.



Toekomstige generaties kunnen de akkoorden van Parijs beschouwen als het "moment dat wij eindelijk hebben beslist onze planeet te redden", zei het Amerikaanse staatshoofd. "Uiteindelijk betekent het (verdrag) een keerpunt voor onze planeet".



Geciteerd door de conservatieve nieuwszender Fox voegde Obama eraan toe dat samenwerking "de enige beste kans is die wij hebben" om onze planeet te redden. "Dit is geen strijd die een land alleen kan voeren, hoe machtig het ook is."



Via een tolk viel Xi hem bij door te zeggen te hopen dat na de aankondiging door de VS en China andere landen nu ook in actie schieten. Eerder op dag ratificeerde immers ook het Chinese parlement de akkoorden.



China en de VS zijn samen verantwoordelijk voor 40 procent van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), de drijvende kracht achter de opwarming van de planeet.