NASA: "Aarde warmt op aan tempo dat in duizend jaar nooit gezien werd"

30/08/16 - 17u10 Bron: NASA, The Guardian

© thinkstock.

De aarde is aan het opwarmen aan een tempo dat in het voorbije millennium nooit eerder gezien werd. Bijgevolg is het "zeer onwaarschijnlijk" dat we erin zullen slagen de globale temperatuur onder de cruciale limiet te houden die werd overeengekomen op de klimaattop in Parijs. Dat zegt Gavin Schmidt, topklimaatwetenschapper bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, aan The Guardian.

In december kwamen alle landen in Parijs overeen moeite te zullen doen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Een recente studie van het Britse Centre for Ecology and Hydrology liet deze zomer echter zien dat we nu al met die grens flirten. In februari 2016, toen de globale temperatuur 1,35 graden hoger lag dan het gemiddelde niveau in de negentiende eeuw, kwamen we bijvoorbeeld al gevaarlijk dicht in de buurt.



Dat onze planeet aan het opwarmen is, doet zich overigens maand na maand voelen. In de hele wereld werden dit jaar hitterecords verbroken. Sinds oktober 2015 is elke maand een record gesneuveld. Juli 2016 was de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1880.

Evolutie op lange termijn De voorbije 30 jaar hebben we ons op uitzonderlijk terrein begeven Gavin Schmidt, Goddard Institute for Space Studies Volgens NASA zijn het niet deze records, maar wel de evolutie op lange termijn die zorgen baart. "De voorbije 30 jaar hebben we ons op uitzonderlijk terrein begeven", zegt Gavin Schmidt, directeur van NASA's Goddard Institute for Space Studies, aan de Britse krant The Guardian. "Dit is ongezien in duizend jaar. In geen enkele periode was er een dergelijke trend van stijgende temperaturen zoals in de twintigste eeuw."



Onze planeet heeft in het verleden, ook zonder toedoen van de mensheid, klimaatveranderingen meegemaakt. Dat blijkt uit temperatuurgegevens op basis van analyses van onder andere ijslagen in gletsjers, oceaanafzettingen, koraalriffen en afzettingsgesteenten. Reconstructies van NASA tonen aan dat de globale temperatuur over een periode van 5.000 jaar meestal gestaag steeg met 4 tot 7 graden.



Maar de jongste decennia lopen uit de pas, aldus NASA. De voorbije eeuw alleen steeg de temperatuur 0,7 graden Celsius. Dat is een stijging van zo'n tien keer sneller dan voordien gebruikelijk was. © NASA.

Schmidt noemt de opwarming van de aarde "een chronisch probleem voor de samenleving voor de volgende honderd jaar". "Er zijn geen aanwijzingen die doen vermoeden dat dit zal veranderen, en veel redenen om te geloven dat het blijvend is. Er is geen pauze in de toename van de temperatuur."