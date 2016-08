Cuba wapent zich tegen droogte met "bouwwerk van de eeuw"

Door: redactie

Watervoorziening In Cuba spreken ze van "het bouwwerk van de eeuw". Een systeem van kanalen en tunnels moet water van de ene kant van het eiland naar de andere kant brengen. Cuba wapent zich zo tegen de toenemende droogte.

De bouw van de Oost-Westverbinding, een complex systeem van kanalen en tunnels, moet een oplossing bieden voor de steeds langere droogteperiodes, een gevolg van de klimaatverandering.



Cuba plant nog twee van die verbindingen, maar deze verbinding, tussen de oostelijke provincie Holguín en de centrale provincie Camagüey, is de meeste complexe, door zijn oppervlakte en de omvang van de werken.



"In Holguín bevindt het water zich in de bergen, waar geen vruchtbare grond is, en omgekeerd", zegt gouverneur Julio César Estupiñán. "Daarom moeten we het water brengen naar waar zich de beste grond bevindt."