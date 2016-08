Menselijke voetafdruk stijgt alarmerend snel

Door: redactie

Milieu In liefst 97 procent van de gebieden met de grootste biologische rijkdom is de natuur ernstig aangetast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar de ecologische voetafdruk van de mens. Toch zien de onderzoekers ook een lichtpunt: de ecologische voetafdruk steeg minder snel dan de bevolkings- en economische groei in dezelfde periode.

In 71 procent van de gebieden nam de ecologische voetafdruk toe Wetenschappers van de Australische James Cook-universiteit hebben het ecologische effect van de aanwezigheid van de mens op onze planeet opnieuw in kaart gebracht. Daarvoor hebben ze data van 1993 vergeleken met de meest recente gegevens, uit 2009.



Volgens de onderzoekers was er in 71 procent van de gebieden sprake van een toename van de menselijke voetafdruk.

Vraatzuchtige mens "De gebieden met veel biodiversiteit zoals de tropische regenwouden zijn het hardst getroffen", zegt Bill Laurance. "In totaal is 97 procent van de meest biodiverse gebieden op aarde veranderd doordat de mens erop ingreep", zegt hij.



De wetenschappers ontdekten dat de druk op de omgeving wijdverspreid is. Enkel een paar heel afgelegen gebieden blijken de dans te ontspringen.



"Mensen zijn de meest vraatzuchtige wezens die de aarde ooit heeft gekend. Met ons landgebruik, onze jacht en andere belastende activiteiten hebben we onmiddellijk impact op drie vierde van de oppervlakte van de aarde", zegt Laurance.

Bevolkingsgroei De wetenschappers zien echter ook een lichtpunt. "Terwijl de voetafdruk met 9 procent toenam tussen 1993 en 2009, was de stijging niet zo groot als de bevolkingstoename, die met een kwart steeg, en de economische groei, die met meer dan 150 procent steeg in dezelfde periode."