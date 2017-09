Al meer dan 34.000 mensen op de vlucht voor mogelijke vulkaanuitbarsting op Bali

Bewerkt door: aja

24/09/17 - 13u26 Bron: Belga

© getty.

Op het Indonesische vakantie-eiland Bali zijn nu al meer dan 34.000 mensen op de vlucht geslagen voor de mogelijke uitbarsting van de vulkaan Agung. Dat heeft een Indonesische verantwoordelijke gemeld.

Het aantal geëvacueerden in de buurt van de vulkaan is sinds vrijdag verdrievoudigd. "De operaties worden voortgezet en we verwachten dat het aantal blijft stijgen", aldus het rampenagentschap. De geëvacueerde bewoners worden ondergebracht in noodonderkomens in scholen, sporthallen en in de open lucht.



Agung bevindt zich op 75 kilometer van de toeristische stad Kuta, en is al sinds augustus actief. De autoriteiten raden aan om op een afstand van minstens 9 kilometer te blijven van de krater.



De luchthaven van Denpasar, die elk jaar miljoenen toeristen ontvangt, ondervindt momenteel geen hinder van de vulkanische activiteit. De luchthavenautoriteiten volgen de situatie van dichtbij op om eventueel over te gaan tot een sluiting.



In de nabije omgeving rond de Agung, die erg geliefd is bij buitenlandse wandelaars, wonen zo'n 80.000 mensen. Er zijn ongeveer 10.000 hulpverleners gemobiliseerd om te helpen met de evacuatie van de dorpen.



De vulkaan barstte het laatst uit in 1963 en 1964. Er stierven toen ongeveer 1.500 mensen.



In Indonesië zijn er zowat 130 actieve vulkanen.

Lees ook Duizenden inwoners en toeristen rond vulkaan Bali geëvacueerd