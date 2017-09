De weerkundige herfst start onmiddellijk met een nazomer of 'Indian Summer'

FT

22/09/17 - 18u25

Rood, groen, oranje, bruin en een stralende lucht: de ingrediënten om van een Indian Summer te spreken. © Thinkstock.

Schrijf de zomer nog niet helemaal af. Dit weekend kunnen we genieten van nog enkele zonnige dagen. Een nazomertje dus of 'Indian Summer', naar Amerikaans voorbeeld.

Ook in het begin van volgende week blijft het droog, met veel zon (en af en toe een wolkje) en maxima tot 19 à 20 graden. "De weerkundige zomer loopt dan wel op z'n einde, dat wil niet zeggen dat er geen zomerse dagen meer kunnen zijn in september, oktober of zelfs november. In de volksmond spreekt men vaak over "oudewijvenzomer"", legt weerman Frank Deboosere uit. "Die nazomertjes worden ook vaak vernoemd naar patroonheiligen."



Al klinkt de term 'Indian Summer' bekender in de oren. De oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten gebruikten de laatste zomerse temperaturen om nog een hele hoop werk te verzetten voor de winter eraan kwam. En de laatste opstootjes van goed weer zorgen elk jaar voor de mooiste landschapsfoto"s: van straalblauwe luchten en herfstbladeren in alle kleuren.



Wanneer noem je enkele zonnige dagen nu eigenlijk officieel een nazomer? "Daar zijn niet echt criteria voor. Onze nazomertjes vallen meestal samen met een hogedrukgebied boven het Europese vasteland. Dat leidt ertoe dat de Atlantische storingen ons land niet kunnen bereiken. Tegelijk wordt er vanuit het zuiden droge en warme lucht aangevoerd. In die omstandigheden is het mogelijk om in september nog vlot 25 graden te halen. In oktober kan het kwik tijdens een nazomertje nog klimmen tot 20 graden en meer." Opgelet, de nachten worden langer, maar ook een pak koeler. Positief: de hitte blijft niet langer hangen in de huizen. "Geen wonder dus dat de nazomers door de mensen op handen worden gedragen."