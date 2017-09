Duizenden inwoners en toeristen rond vulkaan Bali geëvacueerd

ADN, MV

Op het Indonesische vakantie-eiland Bali houden de autoriteiten er rekening mee dat een uitbarsting van de vulkaan Mount Agung nakend is. De meer dan 3.000 meter hoge Mount Agung laat zich al dagen opmerken door een verhoogde activiteit. Meer dan 14.000 bewoners van dorpen in de buurt hebben al hun huizen verlaten. De autoriteiten roepen toeristen en omwonenden op zeker 6 kilometer afstand te houden van de rokende krater.

Een woordvoerder van de nationale rampenbestrijdingsautoriteiten zegt dat sinds vrijdagavond het hoogste alarmniveau geldt. Er zijn ongeveer 10.000 hulpverleners gemobiliseerd om te helpen bij de evacuatie van dorpen. In de nabije omgeving rond de Mount Agung wonen zo'n 80.000 mensen.



Evacuatie

Niet alle inwoners van dorpen rond de vulkaan maakten haast bij het evacueren. "We moeten de dieren eten geven, dus dat doen we eerst'', zei een vrouw tegen tv-zender tvOne.



De berg is geliefd bij buitenlandse wandelaars. De circa 3.000 meter hoge vulkaan barstte voor het laatst uit in de jaren zestig. Toen kwamen zo'n 1.500 mensen om het leven. Er bevinden zich in Indonesië zo'n 130 actieve vulkanen.