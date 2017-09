Duizenden inwoners en toeristen rond vulkaan Bali geëvacueerd

Bewerkt door: ADN

© ap.

Duizenden inwoners van het Indonesische eiland Bali zijn geëvacueerd uit dorpen rond de vulkaan Agung. De autoriteiten roepen toeristen en omwonenden op zeker 6 kilometer afstand te houden van de rokende krater.

© afp.

Tot dusver hebben bijna 6000 mensen op last van de autoriteiten het gebied verlaten. "De vulkanische activiteit blijft hoog en er zijn aanwijzingen dat er lava omhoog komt en voor aardschokken zorgt'', zei een woordvoerder van de landelijke rampenbestrijdingsdienst.



Niet alle inwoners van dorpen rond de vulkaan maakten haast bij het evacueren. "We moeten de dieren eten geven, dus dat doen we eerst'', zei een vrouw tegen tv-zender tvOne.