Iedereen zoekt naar Frida Sofia na aardbeving Mexico. Maar het meisje bestaat niet

Door: redactie

22/09/17 - 09u48 Bron: Time, The New York Times

Reddingswerkers bij de Enrique Rebsamenschool in Mexico-Stad. © ap.

Een meisje dat na de aardbeving in Mexico bedolven lag onder het puin van haar school hield gisteren heel het land in de ban. De reddingswerkzaamheden van Frida Sofia waren live op televisie te volgen. Maar het meisje blijkt helemaal niet te bestaan.

© ap. Het was een aangrijpend verhaal, gisteren. In het puin van de ingestorte basisschool in Mexico-Stad, waar 19 kinderen en zes volwassenen om het leven kwamen, hadden reddingswerkers een handje zien bewegen. Televisiezender Televisa, de enige die op de site werd toegelaten, zond urenlang live uit hoe ze probeerden het kind te redden. De zeemacht, die de reddingsoperatie leidde, communiceerde via de reporters op het terrein.



Het meisje kreeg een naam, Frida Sofia, en Televisa meldde hoe de reddingswerkers met haar hadden communiceren. Ze zei dat er nog twee kinderen bij haar onder het puin zaten. Met een tuinslang kreeg het meisje water te drinken. Haar familieleden keken vanop een afstandje toe, terwijl heel Mexico aan het tv-scherm gekluisterd zat. De hashtag #Fridasofia was een trending topic in het land. Een minister riep de ouders van het meisje op zich te melden.



Maar het meisje bestaat helemaal niet, zei de Mexicaanse zeemacht gisteravond.

Bloedsporen © reuters. "We willen benadrukken dat we geen weet hebben van het verhaal over het meisje", zei ondersecretaris van de zeemacht Angel Enrique Sarmiento gisteren. "We geloven niet - we zijn zeker - dat het verhaal niet klopt."



Volgens Sarmiento bevinden zich geen kinderen meer onder het puin van de school. Een camera die in de brokstukken naar beneden werd gelaten, toonde bloedsporen van een man of vrouw die zich door het puin lijkt te hebben voortgesleept. De enige persoon van wie het bloed kan zijn, de enige die nog vermist is, is een werknemer van de school.



De marine erkent onjuiste informatie te hebben verspreid die was aangeleverd door reddingswerkers. Meer dan de bloedsporen is er niet gevonden, benadrukt Sarmiento: geen bewegende vingers, geen stem, geen naam. Wel zijn er meerdere dodelijke slachtoffers uit het puin gehaald. Mogelijk ontstond het gerucht toen reddingswerkers dachten dat ze hun vingers zagen bewegen.