Elf kinderen gered uit ingestort Mexicaans schoolgebouw, dodentol aardbeving loopt op tot 273

22/09/17 - 02u49 Bron: Belga

Een priester houdt een openluchtmis bij de ingestorte Enrique Rebsamenschool. © ap.

De reddingsoperaties in Mexico zijn al drie dagen bezig. Volgens de overheid zijn er al zeker 273 mensen overleden. Maar soms is er ook nog wat goed nieuws. Zo werd onder het puin van het schoolgebouw waar een twintigtal kinderen stierf, elf kinderen gered. Dat schrijft BBC. Volgens reddingswerkers zijn er nog zeker overlevenden in tien gebouwen alleen al in Mexico-Stad.