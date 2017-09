Velen zagen hem ook gisteravond: heldere vuurbol boven België en Nederland

FT

22/09/17 - 02u32

© Thinkstock.

Wie gisteravond rond 21 uur naar omhoog tuurde, heeft 'm misschien wel gezien: een heldere vuurbol schoot door de lucht. Veel Belgen en Nederlanders maakten er melding van op sociale media. "Het gaat om een klein steentje dat met een snelheid van tienduizenden kilometer per uur de dampkring binnenkomt. Het doet de lucht fel oplichten en wij zien het dan als een vuurbol", zegt weerman Frank Deboosere.

Noodweer Benelux kreeg gisteravond heel wat meldingen binnen. De vuurbol die rond 21 uur boven vele dorpen en steden te zien was, ook in Nederland, is eigenlijk een heel heldere vallende ster. "Die is vaak niet groter dan één centimeter", zegt Deboosere. De meteoriet kan, wanneer ze in de dampkring komt, heel fel gaan schijnen. "Zo helder als de volle maan of zelfs nog helderder", vervolgt Deboosere. "Meestal is het leven van een vuurbol erg kort en dus quasi onmogelijk om op beeld vast te leggen. Na één of twee seconden is alles voorbij." Wie het verschijnsel heeft waargenomen, kan dat melden.