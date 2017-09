Het wordt mooie nazomerdag met temperaturen tot 20 graden (en het weekend wordt nog beter)

KVDS

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het vandaag vrij mooi en zonnig volgens het KMI. Af en toe passeren wel hoge wolkenvelden. De temperatuur klimt tot 15 à 18 graden in Hoog-België en tot 19 of lokaal 20 graden in Laag-België. De wind waait zwak of matig uit het zuiden.

Vanavond is het droog met hoge bewolking. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe in het westen van het land en tegen de ochtend kan er aan zee een spatje regen vallen. De minima liggen tussen 3 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 9 en 12 graden elders. De wind waait zwak uit het zuiden.



Morgen begint de dag in het oosten nog zonnig. In het westen hangt meer bewolking en een spatje regen is lokaal mogelijk. Geleidelijk trekt de bewolking naar het oosten en is er in de namiddag ook daar kans op wat gedruppel. Op verscheidene plaatsen kan het echter helemaal droog blijven. Aan de kust verschijnen er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden.

