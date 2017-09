Bewegend kinderhandje in ingestorte school houdt Mexico in de ban, intussen al 53 mensen van onder puin gered

Bewerkt door: ib

21/09/17

© reuters.

Mexicanen volgen live op televisie de reddingswerkzaamheden na de dodelijke aardbeving van dinsdagnacht. Eén meisje houdt het land vooral in spanning: ze ligt bedolven onder het puin van een ingestorte school in Mexico-Stad maar kan haar handje nog wel bewegen. Afgelopen nacht zijn wel 53 mensen levend onder het puin gehaald, zo meldt gouverneur Miguel Ángel Mancera.

Het dodental van de aardbeving is inmiddels opgelopen naar 230, van wie 93 omkwamen in Mexico-Stad. Toch blijven reddingswerkers hard doorwerken in de hoop nog overlevenden onder de puinhopen vandaan te halen. "We hebben hoop dat sommige slachtoffers nog gered kunnen worden", aldus een vrijwilliger tegen persbureau Reuters. "Maar gaat in een slakkentempo."

© ap.

Honderden gebouwen zijn verwoest bij de zware aardbeving. In de hoofdstad kwamen 21 kinderen en 4 volwassenen om het leven toen een basisschool instortte. Maar in het puin zagen reddingswerkers plots een handje bewegen en al urenlang zenden televisiezenders live uit hoe geprobeerd wordt haar te redden.



Met een tuinslang door de brokstukken heeft het meisje - dat naar verluidt vertelde dat ze Frida Sofia (12) heette - al water te drinken gekregen. Familieleden kijken van een afstandje toe, maar autoriteiten hebben geen details gegeven over het kind.



Het meisje zou het overleefd hebben doordat ze onder een marmeren tafel kwam te zitten. Er zouden nog twee kinderen bij haar zijn, maar ze weet niet of die nog leven.



Sms'jes

De hulpverlening gaat langzaam omdat voorkomen moet worden dat de puinhopen van de Rebsamen-school verder instorten bij het graven. Gisteren kwamen er nog sms'jes uit de ingestorte school van een leraar en twee leerlingen.



Op de dag van de aardbeving werd herdacht dat precies 32 jaar eerder een aardbeving aan duizenden mensen het leven kostte. Sindsdien zijn de bouwvoorschriften in Mexico aangescherpt om panden aardbevingbestendiger te maken.



De aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter volgde twee weken na een andere dodelijke beving in Mexico.