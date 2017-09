3,4 miljoen Puerto Ricanen mogelijk tot vier maanden zonder stroom na doortocht orkaan Maria

Bewerkt door: sam

21/09/17 - 16u45 Bron: Belga

Afgezwakte orkaan eiste al 17 levens

Elektriciteitsdraden zijn naar beneden gekomen in Humacao. © ap.

In het Caribisch gebied zijn door orkaan Maria de afgelopen dagen zeventien mensen om het leven gekomen. De orkaan trok vandaag over Puerto Rico, waar alle elektriciteit is uitgevallen.

Puerto Rico is getroffen door een van de ergste stormen in zijn geschiedenis. Orkaan Maria haalde windsnelheden tot 250 kilometer per uur boven het eiland. Minstens één dodelijk slachtoffer is bevestigd: een man kwam om nadat hij was geraakt door een losgerukte plank. Over mogelijke andere slachtoffers op Puerto Rico is nog niets bekend. "We hebben nog altijd amper informatie", aldus gouverneur Ricardo Rossello. Zo is er nog geen contact mogelijk met het zuidoosten van het eiland. © epa.

Mogelijk tot vier maanden zonder stroom De luchthaven van San Juan is gesloten, door schade. De luchthaven ontkent wel dat de faciliteiten zijn vernield. Hele wijken van de hoofdstad San Juan staan onder water. Het eiland zit zonder elektriciteit, en in het ergste geval duurt het nog vier maanden voor de 3,4 miljoen inwoners opnieuw stroom hebben.



"Puerto Rico zal, wanneer we het overleefd hebben, definitief een verwoest eiland zijn", zei de directeur van het noodbeheer, Abner Gomez. Op het eiland zijn ongeveer 500 noodopvangplaatsen voorzien.



Gouverneur Ricardo Rossello vaardigde een uitgangsverbod uit van 18.00 uur tot 06.00 uur. Dat verbod zal van kracht zijn tot overmorgen. Hij riep nog op tot rust en sprak van "moeilijke dagen voor Puerto Rico".

Oproep aan Trump © epa. Puerto Rico is Amerikaans grondgebied en kampt al met zware financiële problemen.



De gouverneur riep ook de Amerikaanse president Donald Trump op om voor het hele eiland de rampentoestand uit te roepen, zodat snelle hulpmaatregelen mogelijk zijn. "Dit is een storm zonder voorgaande."



Volgens het Witte Huis heeft Trump inderdaad de noodtoestand uitgeroepen.



In de marge van de Algemene VN-Vergadering heeft hij beaamd dat het eiland "absoluut verwoest is. "Puerto Rico bevindt zich in een zeer, zeer, zeer delicate toestand", aldus Trump die ook bevestigde dat het stroomnetwerk is vernietigd. Amerikaanse media twitterden dat hij het eiland zal bezoeken.