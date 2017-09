Orkaan Maria raast over Puerto Rico: "Dit is een nooit geziene storm"

Bewerkt door: ADN

Orkaan Maria raast momenteel over het eiland Puerto Rico, een 'unincorporated territory' van de Verenigde Staten, met zware neerslag en hevige windstoten. De wervelstorm haalt windsnelheden van 240 kilometer per uur met vlagen die nog krachtiger zijn. Dat deelt het Amerikaans orkaancentrum mee.

"Dit is een nooit geziene storm", zei de Puerto Ricaanse gouverneur Ricardo Rossello op Amerikaanse zender NBC. "Het is bovendien een trage storm. Die zal een tijdje boven Puerto Rico blijven hangen". Momenteel beweegt het oog van Maria boven het eiland in het oostelijk deel van de Caraïbische Zee tegen 20 kilometer per uur gestaag voort richting noordwesten.



De Amerikaanse weerdienst waarschuwt voor overstromingen, omdat de regen blijft aanhouden. Het water in de haven van Yabucoa, waar het oog van de storm op het eiland arriveerde, staat momenteel 1,6 meter boven het gemiddelde hoog waterniveau.



Rosello wees er van zijn kant op dat vele huizen op Puerto Rico van hout zijn. Door de megakrachtige windstoten en de verwachte overstromingen maken die huizen "geen enkele kans" om overeind te blijven. Het Amerikaans overzees gebied wordt bewoond door 3,5 miljoen mensen.



Maria zou volgens het orkaancentrum tegen woensdagnamiddag lokale tijd over Puerto Rico wegtrekken en zijn koers verderzetten naar de kust van de Dominicaanse Republiek.