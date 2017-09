Waarom is Mexico zo vatbaar voor aardbevingen? En waarom is de schade zoveel groter in de hoofdstad?

avh

20/09/17 - 13u09 Bron: Washington Post; The Verge

© USGS/AFP.

Na een aardbeving van 8,1 op de schaal van Richter een kleine twee weken geleden, werd Mexico gisteren opnieuw getroffen door een krachtige beving. Het is heel ongewoon dat twee bevingen zo kort na elkaar plaatsvinden op dezelfde plaats, maar in actieve seismische gebieden is het wel mogelijk. En Mexico ligt pal op drie tektonische platen.

Mexico is heel vatbaar voor aardbevingen, omdat het land op de grenzen van drie stukken aardkorst ligt. Die stukken worden tektonische platen genoemd en passen in elkaar als een puzzel. Maar op 7 september en gisteren schoof de Cocosplaat ten westen van Mexico onder de Noord-Amerikaanse plaat. © USGS.

Meer schade De schade in Mexico City is enorm omdat de ondergrond heel labiel is. "De stad ligt op de bodem van een uitgedroogd meer en trilt als pudding", vertelt John Bellini, geofysicus bij de US Geological Survey. Bij een aardbeving trilt de ondergrond mee, wat de trillingen tot 500 procent versterkt. "De enorme schade is het resultaat van het versterkingseffect van de moerasbodem." © afp.

Geen link met andere beving Heeft de aardbeving van 7 september de aardbeving van gisteren in gang gezet? "Waarschijnlijk niet", zegt Bellini. De epicentra liggen ongeveer 650 kilometer uit elkaar en het zou heel ongewoon zijn dat een aardschok zo veel later volgt. "Normaal liggen een aardschok en een naschok minuten uit elkaar, geen twee weken."