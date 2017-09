Kwik klimt vandaag tot 18 graden, in het weekend tot 21

jv

Vandaag krijgen we, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag kan de bewolking tijdelijk toenemen, maar op een lokaal buitje in vooral het westen van het land na blijft het droog. De temperaturen stijgen tussen 12 à 13 graden in Hoog-België en lokaal 18 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk lichtbewolkt met lokaal nevel of een mistbank en over de Hoge Ardennen laaghangende bewolking. Het koelt af tussen 4 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 10 graden in de andere streken.



Morgen krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs dat vooral in het oosten hardnekkig kan zijn, een mooie dag met zon en hoge sluierwolken. We verwachten maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 20 graden in het centrum van het land.



Zondag 21 graden

Vrijdag begint de dag in het oosten nog zonnig maar vanaf het westen trekt een zwakke storing over het land met tijdelijk meer bewolking en mogelijk wat regen. In de namiddag verwachten we vanaf de kust opnieuw meer opklaringen. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden.



Zaterdag blijft het droog en begint de dag op vele plaatsen met mist of laaghangende bewolking, later wordt het zonnig en zacht. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden. Ook zondag wordt een overwegend zonnige en droge dag met af en toe wat hoge sluierwolken. We verwachten maxima tussen 17 en 21 graden.