Orkaan Maria spaart Sint-Maarten, raast op Puerto Rico af

Door: Redactie

20/09/17 - 04u30

Wind kondigt de komst van Maria aan in San Juan, Puerto Rico. © epa.

Orkaan Maria is deze nacht voorbij Sint-Maarten getrokken, op het eerste gezicht zonder al te veel schade aan te richten. De orkaan neemt in het Caribisch gebied nog steeds in kracht toe.

© epa. Orkaan Maria is al een orkaan van de vijfde categorie en extreem gevaarlijk. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center geven de laatste metingen met een Hurricane Hunter-vliegtuig aan dat de windsnelheden nog eens toegenomen tot 280 kilometer per uur. De orkaan verwoestte eerder deze week op Dominica meer dan de helft van de huizen. Er is geen communicatie meer mogelijk met het eiland waardoor er geen berichten zijn over doden of gewonden. Lees ook Een dode en twee vermisten in Guadeloupe na doortocht Maria

VIDEO: "Ik heb respect gekregen voor de kracht van de natuur": Richard Branson en Kate Winslet helpen Caraïben na orkaan Irma