NHC: "Extreem gevaarlijke orkaan Maria nu categorie 5"

19/09/17 - 02u15 Bron: Belga

Mensen kijken naar de oceaan terwijl orkaan Maria nadert in Petit-Bourg, Guadeloupe. © reuters.

Orkaan Maria is nog krachtiger geworden, volgens het National Hurricane Center in de Verenigde Staten valt Maria nu in de vijfde categorie. Dat is de zwaarste klasse met windsnelheden van 260 kilometer per uur. Volgens het NHC is de orkaan die op weg is naar de Caraïben "extreem gevaarlijk"