Acht doden door onweer in Roemenië

17/09/17 - 23u19 Bron: Belga

Bij zwaar onweer in het westen van Roemenië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het onweer was kort maar krachtig, met windsnelheden tot 100 km/u. Volgens het meteorologisch instituut van Roemenië ging het om een "onverwacht en zeldzaam intens" onweer. Nog volgens het instituut lag het warme weer van de afgelopen dagen aan de basis van het onweer. Het was zondag meer dan 30 graden in Roemenië.



De meeste dodelijke slachtoffers werden buiten verrast. Zo kwam een man om het leven door een omvallende boom en werd een andere door een reclamebord geraakt.



Naast de acht doden waren er ook 68 gewonden. Twee kinderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.