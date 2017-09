Landbouwer keert terug naar zijn dieren na orkaan Harvey. De video grijpt naar de keel

Karen Van Eyken

video Een boer uit het plaatsje Plum Grove in de Amerikaanse staat Texas moest in allerijl evacueren toen de verwoestende orkaan Harvey in aantocht was. Lester Morrow moest heel wat vee achterlaten. Hij vreesde dat geen enkel dier het zou hebben gehaald. Hij filmde zijn thuiskomst en zijn hartverscheurende zoektocht naar overlevenden. De beelden zijn erg aangrijpend.