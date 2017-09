Norma opnieuw afgezwakt tot tropische storm

Bewerkt door: ib

17/09/17 - 05u03 Bron: Belga

De tropische orkaan Norma (links naast Mexico) en rechts naast Florida is orkaan Jose. © ap.

Orkaan Norma is zaterdag opnieuw afgezwakt tot een tropische storm. Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Norma, met windsnelheden van 100 kilometer per uur, zet nog steeds koers over de Stille Oceaan richting de Mexicaanse westkust.

Om 02.00 uur Belgische tijd bevond Norma zich nog op 335 kilometer ten zuiden van de badplaats Los Cabos, in de staat Baja California Sur. De tropische storm nadert met een snelheid van 6 kilometer per uur.



Max

Verder naar het zuidoosten ging donderdag orkaan Max aan land met windsnelheden van 130 kilometer per uur, maar verloor al snel aan kracht en werd in de nacht van donderdag op vrijdag weer een tropische storm.



Katia en Lidia

Vorige week was ook orkaan Katia neergestreken in Mexico, maar dit was aan kust met de Caraïbische Zee. Er vielen daarbij twee doden en de materiële schade was beperkt. De passage van tropische storm Lidia in Baja California Sur, op het schiereiland Neder-Californië, eiste begin september zeven slachtoffers.