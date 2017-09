Tyfoon Doksuri eist acht levens in Vietnam

Bewerkt door: sam

In het centrum van Vietnam zijn acht doden en vier gewonden gevallen bij de doortocht van tyfoon Doksuri. Dat melden de autoriteiten.

Niet eerste tropische storm

Doksuri is reeds de derde tropische storm dit jaar in Vietnam. Vorig jaar vielen er 264 doden in het land bij stormweer en zowat 1,5 miljard euro schade, wat bijna vijf keer meer was dan in 2015.