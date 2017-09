Fris herfstweer, met buien én zon

jv

Er zijn vanochtend buien aan zee, die onweerachtig kunnen zijn. Elders is het veelal droog maar kunnen er in de loop van de dag ook een aantal buien tot stand komen met daartussen ruimte voor de zon. Het blijft fris met maxima rond 11 graden op de Ardense Hoogten en rond 15 graden elders in het land.

's Avonds en 's nachts wordt het in het binnenland droger met meer opklaringen, maar aan de kust zorgt het warme zeewater nog voor onstabiel weer met buien en is er mogelijk ook onweer. In het tweede deel van de nacht kan opnieuw nevel of mist opduiken en vooral in de Ardennen is er ook lage bewolking. Het wordt koud met minima van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee.



Morgen wordt het, na een koude nacht en ochtend met plaatselijk kans op mist, meestal droog met mooie opklaringen maar aan zee is er al meteen kans op buien. In de loop van de namiddag kunnen er ook landinwaarts enkele buien ontstaan maar op veel plaatsen blijft het droog. Vrij fris met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in de Kempen.



Voor maandag en dinsdag worden weinig veranderingen verwacht. Het wordt wisselvallig en fris weer met buien, die vooral op maandag nog talrijk en soms stevig zullen zijn, met kans op onweer. De temperaturen blijven ondermaats met waarden rond 16 of 17 graden.



Woensdag en donderdag verwachten we, dankzij drukstijgingen, een lichte weersverbetering met meestal droog weer en opklaringen. Het wordt ook wat zachter met waarden tot 18 of 19 graden in het centrum van het land. Vrijdag trekt een zwakke neerslagzone van west naar oost door het land. Het wordt zo'n 18 graden.