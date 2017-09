Orkaan Max afgezwakt tot tropische storm

Door: redactie

Vissers halen hun boten uit de zee voor de komst van orkaan Max in Acapulco. © afp.

Orkaan Max, die gisteren als een tropische cycloon van categorie 1 aan land kwam op de Mexicaanse westkust, is afgezwakt tot een tropische storm. Dat zegt het Amerikaanse orkaancentrum NHC.

Max ging gisteren rond 16 uur (23 uur Belgische tijd) aan land in de zuidelijke staat Guerrero, op ongeveer 60 kilometer ten oosten van de badstad Acapulco, met een aanhoudende windsnelheid van 110 kilometer per uur. De orkaan trok met een snelheid van 13 kilometer per uur in oostnoordoostelijke richting verder landinwaarts. Het NHC waarschuwde voor "levensbedreigende" stortvloeden, aardverschuivingen en modderstromen in het bergachtige gebied.



Norma op komst

Ondertussen is Max afgezwakt tot een tropische storm en zou hij in de komende uren verder vervallen tot een tropische depressie om uiteindelijk tegen vanochtend te verdwijnen. Volgens het NHC zal er wel nog gedurende de hele nacht zware regen vallen in de regio.



Verder naar het noordwesten heeft zich gisteren ook de nieuwe tropische storm Norma gevormd, ongeveer 580 kilometer ten zuiden van de badplaats Los Cabos, in de staat Baja California Sur. Norma zet met windsnelheden van 75 kilometer per uur koers naar het toeristische schiereiland Baja California en zal in kracht toenemen.