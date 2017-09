VS-luchtmacht gaat muggen te lijf in Texas na doortocht orkaan Harvey

EB

14/09/17 - 17u39 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse luchtmacht heeft een vliegtuigeenheid naar Texas gestuurd voor een ongewone oorlogsvoering op eigen bodem. Sinds de doortocht van orkaan Harvey sukkelt de Lone Star State met een door de overstroomde gebieden aangetrokken overtol aan muggenzwermen.

De Air Force sproeit zuivere insecticides over een oppervlakte van ongeveer 740.000 hectare land in drie counties in het oosten van Texas. Het offensief is vooral ingegeven om ziektes als het West-Nijlvirus of het Zika-virus te vermijden. De kans op die epidemis is sowieso miniem: weinige van de Texaanse muggen zijn drager van het virus.



Harvey hield in Texas en andere staten lelijk huis, met 70 doden, een materiële schade van ongeveer 180 miljard dollar en schade aan ruim 200.000 woningen.