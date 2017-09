Zeker 19 doden op de Filipijnen na doortocht tyfoon Doksuri

Bewerkt door: IVI

14/09/17

© epa.

De doortocht van tyfoon Doksuri heeft aan zeker 19 mensen het leven gekost op de Filipijnen. Negen anderen zijn volgens de hulpdiensten nog vermist.

De tyfoon sloeg onder meer zwaar toe in de hoofdstad Manila, waar meer dan 30.000 mensen hun huizen hebben moeten verlaten. Er vielen 19 doden, onder meer bij overstromingen en aardverschuivingen, maar enkelen werden ook geraakt door omvergevallen palen of bomen of kregen een elektrische schok toen ze in aanraking kwamen met kapotte elektriciteitsleidingen.



Twee vissers zijn nog vermist: zij waren op het moment van de tyfoon op zee. De andere vermisten zijn allen mensen wiens huizen onder water liepen.



Doksuri zet momenteel koers naar Vietnam, waar hij vermoedelijk vrijdagavond aan land gaat. Ook daar verwachten ze zwaar weer. Volgens de Vietnamese weerdiensten wordt het "de zwaarste storm in jaren".