Beroofde bedrijfsleidster: "Mensen die plunderen na Irma probeerden ook maar te overleven"

Bewerkt door: LB

14/09/17 - 13u21 Bron: metro.co.uk

De verwoestingen aangericht door orkaan Irma op de Britse Maagdeneilanden. © photo news.

orkaan Irma Mensen die na de doortocht van orkaan Irma aan het plunderen zijn geslagen, moeten daar niet op afgerekend worden. Dat stelt een bedrijfsleidster op de Britse Maagdeneiland wier eigen bedrijf werd beroofd. "De mensen doen dat in een wanhopige poging om te overleven en hun gezinnen te helpen", stelt Amy Edmons.

Edmons en Biff Smith runnen samen Dream Yacht Charter, een bedrijf dat jachten chartert. Hun zaak werd geplunderd in de dagen na de doortocht van orkaan Irma op het eiland Tortola.



"Mensen plunderen, maar ze doen dat niet uit wrok of omdat ze zaken willen verzilveren, ze willen enkel hun gezinnen helpen". Edmons en Biff zaten de storm uit met een fles champagne en het volume van de film 'Fast and Furious' hoog.



Edmons, van Engelse afkomst, verloor het balkon van haar huis en een deel van het dak. "Het hele huis daverde", getuigt ze. Hun 75 boten "drijven ondersteboven" op het water. Het koppel stelt 30 locals tewerk, dagelijk krijgt het paar de vraag of die terug aan de slag kunnen.



Een uur lang duurde het vooraleer het oog van de storm over het eiland was geraasd. "Wij zijn zeilers dus we wisten wat ons te wachten stond, en we hadden heel wat voorraad ingeslagen. We hebben zeven mensen, een papegaai, vier honden en drie katten opgevangen", stelt Smith.



El Richardson, een andere Britse bewoner op de Maagdeneilanden, is eigenaar van het bedrijf Richardson Rigging dat scheepstuig aanbiedt. Hij oordeelt dat het leger op het eiland had moeten zijn voor de orkaan toesloeg. "Dan had het plunderen vermeden kunnen worden", zegt hij.



"Ik heb een goede vriendin die een juwelenwinkel heeft. Het dak werd eraf geblazen en plunderaars gingen aan de haal met al haar uurwerken en ringen, het was vreselijk". Richardson voegt er nog aan toe dat plunderaars ook zijn zaak probeerden binnen te dringen, maar dat metalen traliewerk aan de deuren en ramen dat verhinderde.