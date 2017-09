Tyfoon Talim aan land op zuidwestelijke Japanse eilanden

jv

De krachtige tyfoon Talim is aan land gegaan op het eiland Miyako, ten zuiden van Japan. Zeker 20.000 huishoudens zitten daar zonder stroom. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers. Het is al de achttiende tyfoon die door het gebied trekt dit seizoen. Vanochtend werd er trouwens in het oosten van Japan een aardbeving met een kracht van 4,6 waargenomen, meldt het Japans meteorologisch agentschap.