Stormschade: bomen vallen op voorbijrijdende wagens

Mathias Mariën, Jelle Houwen, Patrick Lefelon

13/09/17 - 16u46

© Marc De Roeck.

De storm die over ons land trok, heeft op verschillende plaatsen voor schade gezorgd. In Antwerpen en West-Vlaanderen raakten wagens beschadigd nadat bomen en takken op hun dak belandden.

© Marc De Roeck. Ten zuiden van Antwerpen, in Rumst, kreeg een vrouw grote afgewaaide takken op haar Citroën C8 terwijl zij op weg was om haar zoon op te halen aan de school. Die had een lekke band met zijn fiets. De auto liep heel wat schade op maar de vrouw kwam er met de schrik vanaf. Dubbele pech dus.



Bij de Antwerpse brandweer kwamen deze voormiddag een tiental oproepen voor stormschade binnen. Zo waaide aan de De Bosschaertstraat een deel van een stelling om. Een geparkeerde auto werd geraakt maar liep maar beperkte schade op. De brandweer kwam ter plaatse om de stelling verder te ontmantelen. Ook aan het hoofdkantoor van de Antwerpse politie op de Oudaan moest de brandweer ingrijpen. Een boom kwam op het plein voor de ingang terecht. De brandweer maakte het plein terug vrij. Lees ook Eerste herfststorm woedt over ons land: windstoten tot 100 per uur

KLM annuleert 60 Europese vluchten wegens storm

Beyoncé en co halen 14 miljoen dollar op 1 uur tijd op voor orkaanslachtoffers

West-Vlaanderen Op de Torhoutbaan in Ichtegem is een hoge boom rond 15 uur doormidden gekraakt door een felle rukwind. De boom brak op een hoogte van vier meter af waarna de bovenste helft op straat terecht kwam. Net op dat moment reed een bejaard echtpaar uit Aartrijke in hun Renault Kangoo richting Oostende. Ze konden tijdig remmen voor de vallende boom maar zware takken belanden wel op hun motorkap en voorruit. Die barstte door het gewicht. Een tak boorde zich ook in de motorkap en berokkende schade aan de motor. Net op hetzelfde moment kwam ook betonmixer vanuit de tegenovergestelde richting. Ook die truck werd geraakt door de zware tak maar liep minder schade op.



Beide voertuigen kwamen tot stilstand op de rijweg maar raakten elkaar niet. Er vielen ook geen gewonden maar in de Kangoo was de vrouwelijke passagier wat in shock. De brandweer van Torhout kwam ter plaatse om de takken te verzagen en aan de kant te leggen. Ook de restanten van de boom werden omgezaagd. Het ongeval leidde tot grote verkeershinder op de Torhoutbaan. De Renault Kangoo is allicht vernield.