Eerste herfststorm op komst: windstoten tot 100 per uur

FT

12/09/17 - 19u35 Bron: Noodweer Benelux

© Noodweer Benelux.

De komende 24 uur staan in het teken van een stormdepressie. Het Britse Met Office doopte de storm Aileen. De storm zal ons vanaf komende nacht een sterk windveld bezorgen met windstoten die kunnen pieken tot 100 km/u aan de Belgische kust. Er staat tijdelijk een volle 9 Beaufort waardoor volgens weerdienst NoodweerBenelux van een zuidwesterstorm kan gesproken worden. Binnenlandse Zaken heeft beslist vanaf 22 uur vanavond het noodnummer 1722 te activeren.

"In het tweede deel van de nacht en morgenvroeg wordt op zee een zuidwestenstorm van negen beaufourt verwacht, de eerste deze herfst", zegt weerman David Dehenauw.



Tussen de diverse weermodellen bestaat een hoge mate aan consistentie over de trekrichting en intensiteit van de storm. In het tweede deel van komende nacht neemt storm Aileen in kracht toe boven het Verenigd Koninkrijk. Er kunnen op de Noordzee dan reeds windstoten tot 100 km/u voorkomen.



Dit windveld (bekijk hier de windsnelheid live) bereikt het eerst de Belgische kust om vervolgens op te schuiven naar het noorden.



Morgen moeten we vooral in de voormiddag en de vroege namiddag rekening houden met windstoten tussen 70 en 90 km/u in het binnenland. In het noorden zijn er vaak opklaringen met plaatselijk een bui. De regen trekt nadien verder oostwaarts en het wordt overal tijdelijk droger, al neemt 's namiddags de kans op een bui alweer toe, vooral in het zuiden. We halen 13 tot 19 graden en windstoten tot 80 kilometer per uur blijven mogelijk. In Nederland kunnen de rukwinden pieken richting 120 km/u over de westelijke en noordelijke provincies van het land bereiken.



Pas in de late namiddag en avond gaat het windveld verder opschuiven richting het noordoosten. Het wordt dan geleidelijk rustiger vanuit het zuidwesten. Er kunnen van tijd tot tijd nog enkele buien ontstaan. Maxima schommelen rond 18 graden.



Gevaar voor stormschade

Bij deze eerste herfststorm van 2017 is er gevaar voor windschade. Doordat de bomen nog vol in blad staan, zijn ze extra vatbaar voor windstoten. Ook de regenval van afgelopen dagen draagt bij tot een extra kans op omvallende bomen. Mensen die zich tijdens het stormweer verplaatsen in het verkeer moeten extra aandachtig zijn, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux.