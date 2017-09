Eerste herfststorm van het jaar trekt over ons land: windsnelheden tot negen beaufort op zee

FT

12/09/17 - 12u36

Aan zee staat deze nacht en ook morgen een vrij krachtige wind, tot 100 kilometer per uur. © Photo News.

Ons land en ook Nederland krijgen deze nacht en morgen de allereerste herfststorm van 2017 over zich heen. "In het tweede deel van de nacht en morgenvroeg wordt op zee een zuidwestenstorm van negen beaufourt verwacht, de eerste deze herfst", zegt weerman David Dehenauw.

De komende dagen zal vooral de wind het weerbeeld bepalen. Deze namiddag al worden we geconfronteerd met een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Komende nacht trekt een storing van het westen naar het oosten over ons land. Daarbij ook hevige wind. Zo worden er rukwinden verwacht van 80 kilometer per uur in het binnenland, 100 kilometer per uur aan zee.



Morgen wordt het zwaarbewolkt met vooral in het zuiden van ons land regenbuien. In het noorden zijn er vaak opklaringen met plaatselijk een bui. De regen trekt nadien verder oostwaarts en het wordt overal tijdelijk droger, al neemt 's namiddags de kans op een bui alweer toe, vooral in het zuiden. We halen 13 tot 19 graden en windstoten tot 80 kilometer per uur blijven mogelijk. Donderdag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Er staat nog altijd vrij veel wind, bij maxima tot 16 graden. Ook vrijdag en het weekend beloven weinig beterschap, met regelmatig buien en te fris voor de tijd van het jaar.



Ook Nederland krijgt morgen, woensdag, te maken met de eerste officiële herfststorm, met windsnelheden tot windkracht 10. Meteorologen daar houden in de kustregio rekening met zware tot zeer zware windstoten, afgewaaide takken en mogelijk ook her en der ontwortelde bomen en overlast in de ochtendspits.