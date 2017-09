Lawine veroorzaakt geen schade in geëvacueerd Zwitsers dorp

EB

De inwoners van het Zwitserse dorp Saas-Grund, dat gisteravond geëvacueerd werd wegens een dreigende lawine van ijs, halen opgelucht adem. Een deel van de Triftgletsjer is vandaag naar beneden gekomen, maar heeft geen schade of slachtoffers gemaakt. Dat meldt de politie van het kanton Wallis.

Geologen hadden de voorbije weken sterker dan normale bewegingen waargenomen langs de tong van de Triftgletsjer, tot wel 130 centimeter per dag. De autoriteiten verwachtten dat het een kwestie van uren was voor de gletsjer naar beneden zou komen. De gletsjer, die begint aan een hoogte van 3.300 meter, is sinds 1986 geleidelijk aan het schuiven.



De zowat 220 inwoners van het dorp, op 100 kilometer ten zuiden van hoofdstad Bern, moesten zaterdag hun huizen verlaten. Een deel van de gletsjer is zondagochtend naar beneden gekomen, maar heeft de huizen niet bereikt, aldus de politie. De inwoners mogen in de loop van de dag naar hun huizen weerkeren.