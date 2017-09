Gletsjer dreigt te scheuren: Zwitsers dorp geëvacueerd

EB

9/09/17

Het Zwitserse dorp Saas-Grund is vanavond geëvacueerd wegens een dreigende lawine van ijs. De zowat 150 inwoners van het dorp, op 100 kilometer ten zuiden van hoofdstad Bern, moesten hun huizen verlaten. Dat melden de hulpdiensten.

Geologen hebben de voorbije weken sterker dan normale bewegingen waargenomen langs de tong van de Triftgletsjer, tot wel 130 centimeter per dag. De autoriteiten verwachten dat het een kwestie van uren is voor de gletsjer naar beneden komt.



De gletsjer, die begint aan een hoogte van 3.300 meter is sinds 1986 geleidelijk aan het schuiven. Wanneer de gletsjer het begeeft, zou een lawine van ijs het dorp kunnen bereiken.