Orkanen maken ook úw verzekering duurder

Door: redactie

9/09/17 - 05u00

Orkaan Irma heeft op het Caribische eilandje Barbuda een spoor van verwoesting achtergelaten. © AFP.

De enorme schade die orkanen Harvey en Irma in de VS hebben aangericht, dreigt ook úw verzekering duurder te maken.

Hoe dat kan? Allereerst omdat ook klanten van Belgische verzekeringsmaatschappijen schade oplopen in de VS - zoals Katoen Natie. Een tweede oorzaak is het feit dat verzekeraars zich wereldwijd zélf moeten indekken voor de risico's die ze lopen. Daarvoor kloppen ze aan bij zogenaamde herverzekeraars. Maar als de ene orkaan na de andere passeert, dreigen de kosten zo hoog op te lopen dat zelfs die herverzekeraars het moeilijk krijgen om alles te schikken. "Vandaag is nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is, maar de kans bestaat dat zij hun prijzen moeten verhogen", zegt Wauthier Robyns van koepelorganisatie Assuralia. En als de Belgische verzekeraars meer aan hen moeten betalen, zullen zij dat doorrekenen aan hun klanten.



De premies voor stormen, overstromingen en aardbevingen - die deel uitmaken van de woonpolis - zijn de voorbije jaren al stelselmatig opgetrokken, omdat er ook bij ons meer schadedossiers worden ingediend. Sinds 2005 werd een doorsnee woonpolis al de helft duurder, van 215 tot 326 euro. (HG)



